Coca-Cola doa 10 mil garrafas de água para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Pensando na hidratação de profissionais da saúde que trabalham diretamente no atendimento da área de Covid-19 e também dos pacientes internados, a Coca-Cola FEMSA Brasil doou 10 mil garrafas de 500 ml de água mineral Crystal para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). A instituição é referência no tratamento do coronavírus na capital gaúcha e atualmente vem enfrentado a falta de espaço e respiradores e operando em 'restrição máxima' na emergência . As doações fazem parte das iniciativas voltadas para a pandemia. Em maio do ano passado, a empresa já havia realizado uma mobilização doando garrafas individuais de água mineral para hospitais de campanha e de referência no tratamento da Covid-19 nos estados em que atua. Além do HCPA, mais nove instituições serão contempladas no RS e em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Paraná.