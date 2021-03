Bomba atinge veículo governamental e mata três pessoas no Afeganistão

Pelo menos três pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas durante a explosão de uma bomba na beira de uma estrada no Afeganistão. O explosivo atingiu um veículo que transportava oficiais do governo em Cabul, capital afegã, na madrugada desta quinta-feira (18). Nenhuma entidade assumiu responsabilidade pelo ataque, mas as autoridades culpam o Talibã. O país enfrentacom bomba a oficiais do governo, figuras políticas importantes e jornalistas nos últimos meses. O Talibã nega qualquer envolvimento. Nessa quarta (17), segundo o Ministério da Defesa afegão, nove membros da força de segurança foram mortos em queda de helicóptero. Fontes não identificadas foram citadas dizendo que a aeronave foi atingida por um foguete durante a decolagem.