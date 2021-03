Festival do fogo deixa três mortos e milhares de feridos no Irã

Pelo menos três pessoas morreram e 1.894 se machucaram enquanto celebravam o festival do fogo no Irã nessa terça-feira (16). A comemoração antecipa o Noruz, o ano novo do calendário persa, que acontece neste fim de semana. As celebrações Chaharshanbe Suri, nas quais os participantes pulam fogueiras para purificação contra espíritos malignos e soltam fogos de artifício, compõem a herança pré-islâmica do país. As atividades não são bem vistas pelo governo xiita, mas são populares entre os jovens iranianos. Um dos óbitos ocorreu em Teerã, capital do Irã, onde aglomerações foram banidas por causa da pandemia. Outras seis pessoas morreram nas semanas que antecederam o evento, durante incidentes ao lidar com explosivos na preparação de fogos de artifício caseiros.