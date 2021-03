Bolivianos vão às ruas após prisão de ex-presidente e tensão na política

Após um final de semana marcado pela tensão politica, milhares de pessoas foram às ruas em várias cidades da Bolívia para protestar diante da prisão da ex-presidente interina, por suspeita de golpe de estado contra. Os manifestantes gritavam palavras de ordem e exibiam cartazes com frases como "Não foi golpe. Foi fraude", "Amo meu país, me envergonha meu governo", em uma dura critica a gestão do atual presidente, Luis Arce . Foram registradas manifestações em frente ao Ministério Público e concentrações pacíficas em praças das cidades de La Paz. Em Santa Cruz, capital econômica da Bolívia e bastião da oposição, cerca de 40 mil pessoas se reuniram na praça Cristo Redentor (foto), lugar emblemático de reuniões públicas da direita, segundo estimativas de autoridades locais.