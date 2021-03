Trenbsurb testa desinfetante que ajuda no combate ao coronavírus

A Trensurb deu inicio aos testes de um sanitizante que auxilia na desinfecção de superfícies e no combate ao novo coronavírus . As testagens estão sendo feitas, inicialmente, na sede da Trensurb e na Estação Mercado, em uma bilheteria e uma catraca. O produto é composto por quaternário de amônio de quinta geração com nanotecnologia em prata. Durante o processo é realizada a medição antes e depois da aplicação do produto, que será repetida em sete dias a fim de indicar a eficácia do sanitizante. Segundo o fabricante, o desinfetante protege superfícies por até sete dias e suporta mais de mil toques contaminantes por dia. O desinfetante possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e laudos de eficiência contra diversos microorganismos causadores de doenças. Se o senitizante for eficaz, ele será adquirido e utilizado na desinfecção de trens, estações e áreas da sede da Trensurb.