Grammy 2021 consagra Beyoncé como a grande vencedora

Melhor performance R&B, melhor clipe, melhor música de rap e melhor performance de rap. Esses foram os quatro prêmios levados por Beyoncé no Grammy 2021, o que a consagrou como a mulher que mais levou grammys na história, com 28 no total. A premiação foi apresentada pelo comediante Trevor Noah, no Staples Center, em Los Angeles, sem a presença de público, e contou com apresentações ao vivo e gravadas de artistas, como Dua Lipa, Billie Eilish, Lady Gaga e Ariana Grande. Um fato no mínimo curioso chamou a atenção de quem acompanhava o festival: durante a apresentação da música Wap, da rapper Cardi B, ela tocou um remix em ritmo de funk carioca, feito pelo DJ Pedro Sampaio.