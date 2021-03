Ex-governador Olívio Dutra recebe vacina da Covid no interior gaúcho

"Viva o SUS. Vacina para todos", exclamou o ex-governador Olívio Dutra (PT), logo após receber a vacina da Covid. Olívio, 79 anos, que completa 80 em junho de 2021, comandou o Estado entre 1999 e 2002. O petista foi imunizado nessa sexta-feira (12), em um posto de saúde na cidade de São Luiz Gonzaga, quase na fronteira com a Argentina. A mulher Judite também recebeu sua dose. Olivio, que reside em Porto Alegre, tem ficado muito tempo no município, onde a família tem residência. Os pais do petista são da região. O ex-governador nasceu em Bossoroca. Neste sábado, outro petista, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi vacinado , em São Bernardo do Campo. Outro nome da política gaúcha e ex-governador, Alceu Collares (PDT, 1986-1989), com 93 anos, que já recebeu o imunizante, acabou contraindo Covid-19 e está internado em Porto Alegre