Hospital de campanha na Restinga começa a ser montado

Porto Alegre tem enfrentado o, com ocupação geral de quase 111% dos leitos, e precisou, pela primeira vez na pandemia, de um hospital de campanha . O processo de instalação começou nesta sexta-feira (12) na área externa do Hospital da Restinga, na zona Sul da cidade. A previsão de conclusão de montagem é para sábado (13). A estrutura irá contar com oito leitos de terapia intensiva (UTI) e 12 de enfermaria, com possibilidade de chegar a 20 de UTI. O hospital de campanha vai ter à sua disposição uma equipe com quatro médicos intensivistas e 40 profissionais de enfermagem. A necessidade de desafogar outros hospitais peloinstituiu uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Exército Brasileiro e o Hospital da Restinga. O local inicia os atendimentos na próxima terça-feira (16).