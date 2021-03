Pedestre é morto durante protesto estudantil na África do Sul

Um pedestre foi morto durante um protesto contra a exclusão de alunos com dívidas nas mensalidades em Johanesburgo, na África do Sul. O homem de 35 anos foi atingido por balas de borracha nessa quarta-feira (10), enquanto a polícia tentava dispersar o grupo. Segundo o portal AfricaNews, testemunhas viram estudantes sendo perseguidos pelas autoridades antes de a vítima cair. Diversos manifestantes foram presos, segundo o jornal. Estudantes membros do Congresso Nacional Africano (ANC) e do partido Combatentes da Liberdade Econômica (EFF) marcharam em frente à Universidade de Witwatersrand (Wits), uma das mais influentes no país, para que a instituição matricule aqueles com atrasos no pagamento das mensalidades. De acordo com a Coalizão Pela Educação Gratuita da Wits - que representa a união de mais de 30 organizações estudantis -, mais de 8 mil universitários não conseguem se registrar devido a dívidas que somam 1 bilhão de rands (R$ 370 milhões).