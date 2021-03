Exército auxilia na instalação de hospital de campanha em Porto Alegre

Com auxílio do Exército, parte do material foi transportado da base aérea de Canoas até o extremo-sul da Capital, onde ficará junto à entrada do Hospital da Restinga. A Força Aérea Brasileira (FAB) realizou uma viagem saindo de Manaus com intuito de trazer o essencial para a instalação do hospital. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), serão 8 leitos de UTI e 12 leitos clínicos, com o aporte de 4 respiradores. Perto das 10h desta sexta-feira (12), caminhões do Exército transportando a estrutura chegavam à Restinga. O atual estágio da pandemia é o mais crítico desde 10 de março de 2020, quando foi confirmado o primeiro caso de Covid-19 no Rio Grande do Sul. Acompanhe nossa cobertura completa da pandemia em