Aeronaves da Segurança distribuem 206 mil doses da Coronavac ao interior do RS

Em uma nova etapa de distribuição da vacina Coronavac/Butantan, aeronaves da Brigada Militar (BM) e da Polícia Civil levam nesta quinta-feira (11) lotes do imunizante para sete cidades do Rio Grande do Sul. Nesta remessa, segundo o governo estadual, são distribuídas 206.560. Além de Porto Alegre, que coletou as doses de forma terrestre, recebem a remessa os municípios de Caxias do Sul, Erechim, Palmeira das Missões, Santo Ângelo, Bagé, Pelotas e Santa Maria. As vacinas são provenientes da oitava remessa recebida pelo Ministério da Saúde, que chegou ao Estado na terça-feira (9). Os imunizantes serão destinados à conclusão da vacinação de idosos com 80 anos ou mais e ampliar a imunização daqueles com 77 a 79 anos, além de profissionais da saúde. No total, o RS já recebeu e distribuiu 1,28 milhão de doses.