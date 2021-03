Agentes ficam feridos após protestos contra brutalidade policial na Grécia

Pelo menos dez policiais ficaram feridos e 16 pessoas foram detidas na noite da última terça-feira (9), durante confrontos paralelos a uma manifestação contra abusos policiais em Atenas, na Grécia. A polícia informou, nesta quarta (10), que três oficiais estão hospitalizados. Quase 5 mil pessoas protestaram na terça contra uma intervenção policial que ocorreu no distrito de Néa Smyrni, no domingo (7). Imagens que viralizaram na internet mostram que um jovem foi espancado por um policial durante uma fiscalização do lockdown, medida de enfrentamento à pandemia. Ele foi hospitalizado e, depois, preso. O acontecimento despertou protestos no país, e a Justiça ordenou investigação. Segundo a AFP, um grupo de encapuzados atirou coquetéis molotov contra a delegacia do distrito na terça. A polícia respondeu com gás lacrimogênio e canhões d'água, o que deu início aos confrontos.