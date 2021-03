Marcha contra o feminicídio acaba em confronto com a polícia no México

O Dia Internacional da Mulher acabou em violência no México. Milhares de mulheres marcharam, nessa segunda-feira (8), no centro da Cidade do México, em protesto contra a violência de gênero. Segundo a AFP, antes mesmo da marcha começar, um grupo de mulheres encapuzadas derrubou a marteladas as cercas de madeira que protegem o Monumento à Revolução, nas proximidades da sede do governo nacional. Já no Palácio Nacional, onde o presidente Andres Manuel Lopez Obrador reside, as manifestantes pintaram os nomes de centenas de vítimas de feminicídio e supostos estupradores em uma barreira metálica erguida para proteger o prédio histórico dos protestos, os quais começaram no fim de semana. As autoridades responderam com gás lacrimogênio. Pelo menos 62 policiais e 19 civis ficaram feridos, segundo a polícia.