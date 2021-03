Papa Francisco chega ao Iraque e para primeira visita da Igreja Católica no país

Em momento histórico, o Papa Franciscona manhã desta sexta-feira (5). Esta é a primeira vez que o líder da Igreja Católica visita o país muçulmano, de maioria xiita, além de ser sua primeira viagem desde o começo da pandemia da Covid-19. O pontífice desembarcou em Bagdá, capital iraquiana, e deve permanecer durante três dias. Já nesta manhã, Francisco se encontrou com as autoridades iraquianas e denunciou a violência cometida pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI) contra a minoria yazidi. Em 2014, milhares de mulheres foram transformadas em escravas sexuais. "Não posso não recordar os yazidis, vítimas inocentes de atrocidades sem sentido e desumanas, perseguidos por causa de sua afiliação religiosa, cuja identidade e sobrevivência foram ameaçadas", disse em discurso, segundo a AFP. Ele também defendeu a participação de todos os grupos políticos, sociais e religiosos na vida pública. De acordo com a AFP, os cristãos representam 1% dos 40 milhões de habitantes do Iraque.