Oito pessoas ficam feridas após suposto ataque terrorista na Suécia

Pelo menos oito pessoas ficaram feridas em um ataque com arma branca em uma cidade do sul da Suécia. O crime ocorreu em cinco locais da pequena cidade de Vetland nessa quarta-feira (3). As autoridades investigam a possibilidade de um ataque terrorista. De acordo com a AFP, a vida de três pessoas corre perigo e outras duas estão feridas gravemente. A imprensa local diverge sobre o objeto cortante utilizado pelo agressor. Uns dizem que foi uma faca, outros um machado. O suspeito foi baleado na perna por policiais e detido no local. O homem, um afegão de 22 anos, está hospitalizado sem condições de ser interrogado. Segundo a AFP, ele entrou no país em 2018 e tem ficha criminal por delitos menores. A Suécia já sofreu outros dois ataques terroristas, o primeiro em 2010 e, depois, em 2017.