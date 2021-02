Comércio de Porto Alegre de cara nova devido à bandeira preta

O comércio de Porto Alegre terá uma semana de muitas restrições devido à bandeira preta determinada pelo governo do Rio Grande do Sul em todo o Estado. Para tentar minimizar o contágio de coronavírus, locais só poderão operar com pegue e leve ou por tele-entrega. No Shopping Total, no bairro Floresta, o fim de semana já foi de adaptação para obedecer os protocolos. O empreendimento empilhou as cadeiras da praça de alimentação e alguns restaurantes nem abriram. O governo reforça que a classificação em bandeira preta não é o mesmo que decretar lockdown, medida mais extrema que foi adotada em alguns estados e em outros países. No começo da semana, o governador já havia ampliado as restrições às atividades noturnas no período entre 20h e 5h. As restrições não atingem as atividades industriais noturnas.