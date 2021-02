Guarda-vidas orientam veranistas a não ficar na praia em Torres, que tem 300% de lotação em hospital

Os guarda-vidas estão a postos nas praias, mas com outra finalidade principal a partir deste sábado (27), primeiro dia de bandeira preta no Rio Grande do Sul . Com a nova condição, que vai até 7 de março, é vetada a permanência na faixa de areia e no mar. Em Torres, equipes dos Bombeiros orientam quem chega para 'curtir' a orla. Na Praia da Cal, quem 'estaciona a cadeira' para ficar é convidado a sair. Os guarda-vidas explicam que é proibido ficar no local. Pode entrar na água, mas sair rapidinho. Bandeiras pretas advertem ainda que o mar está perigoso no trecho. O cumprimento das restrições será um desafio na região, onde aglomerações foram verificadas em todo o verão e são apontadas como uma das causas da explosão de casos de Covid-19. Em Torres, já há colapso da saúde. O hospital registra lotação de mais de 300% nos leitos Covid-19, e a UTI está 100% ocupada.