Após erro do Ministério da Saúde, Manaus recebe 64,4 mil doses de vacinas

Manaus recebeu nesta sexta-feira (26) o total de 64.440 mil doses de vacinas CoronaVac e AstraZeneca para dar continuidade à campanha de imunização contra a Covid-19. Os imunizantes foram entregues ao município pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). A remessa entregue a Manaus inclui 49.940 doses do imunizante Astrazenca/Oxford, distribuído pela Fiocruz, e 14.500 doses de CoronaVac/Sinovac, distribuída pelo Instituto Butantan. A imunização com a nova remessa iniciará na próxima segunda-feira (1) e será destinada a idosos de 60 a 69 anos. A estimativa é que sejam imunizadas nesta etapa 54.469 pessoas. Manaus, que enfrentou um colapso no sistema de saúde por falta de oxigênio e que chegou a suspender a vacinação em janeiro, também precisou lidar com o erro do Ministério da Saúde que fez com que os estados do Amazonas e Amapá recebessem lotes trocados do carregamento de vacinas.