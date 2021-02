Agricultores indianos protestam conta reformas agrícolas

Agricultores indianos vêm realizando manifestações contra as recentes reformas agrícolas pelas quais passa o país. Os protestos - que começaram em novembro de 2020 - têm ganhado cada vez mais força. Em um país em que quase a metade da população trabalha no setor agrário, esses trabalhadores vêm enfrentando bloqueios de serviços de internet e confrontos com autoridades. As manifestações ainda incluíram greve de fome e prisões de ativistas no Forte Vermelho, símbolo da independência indiana. A retaliação ganhou mais força e repercussão recentemente, quando milhares de contas e mensagens no Twitter foram bloqueadas por solicitação do governo indiano. Os agricultores são contra as novas leis agrícolas do país que, segundo eles, ameaçam seus meios de sustento.