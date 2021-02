Protestos emergem no Níger após resultado de eleição presidencial

Protestos tomaram a capital do Níger, Niamey, após os resultados da eleição presidencial que elegeu Mohamed Bazoum em segundo turno nessa terça-feira (23). Filiado ao partido governante, Bazoum venceu o ex-presidente Mahamane Ousmane com 55% dos votos. Apoiadores de Ousmane foram às ruas de Niamey e cercaram a sede do partido vencedor. A polícia controlou a manifestação rapidamente com gás lacrimogênio, segundo o portal AfricaNews. Novos protestos emergiram na manhã desta quarta-feira (24), envolvendo a destruição de estabelecimentos privados, os quais foram confrontados pela polícia novamente. A campanha de Ousmane já alegava fraude eleitoral antes mesmo da declaração do resultado. A comissão eleitoral ainda não comentou o assunto.