Panvel doa álcool em gel para escolas de ensino infantil de Porto Alegre

A Panvel Farmácias realizou uma doação de álcool em gel para a Prefeitura de Porto Alegre, nesta sexta-feira (19). Foram doados 2,5 mil embalagens entre 50 e 150 ml, destinadas a 42 escolas de ensino infantil da capital gaúcha. A entrega oficial ocorreu na Escola Miguel Granato Velasquez, no bairro Sarandi, pelo Diretor Executivo de Operação e o Diretor de Logística do Grupo Dimed, Roberto Coimbra e Diego Flores, e foi recebida por Janaína Audino, representando a Secretária Municipal da Educação (foto). O objetivo da ação é proporcionar segurança aos alunos durante a retomada das aulas, tendo em vista a prevenção da Covid-19. A empresa já realizou outras iniciativas ao combate a pandemia do coronavírus. A doação deve complementar a remessa de insumos que a prefeitura está fazendo às escolas para atender os protocolos sanitários.