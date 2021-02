Sem desfiles, Sambódromo ganha iluminação especial em homenagem a escolas

Mesmo sem desfiles, cancelados pela pandemia, o Sambódromo está com iluminação especial. Na noite dessa sexta-feira (12), a principal passarela do Carnaval no Brasil ganhou luzes que vão iluminar a avenida até o outro sábado, quando ocorreria o Desfile das Campeãs. Até lá, a Marquês de Sapucaí e a Apoteose ganharão todas as noites as cores das escolas de samba, que revezarão de dez em dez segundos. Em vez do Rei Momo, as chaves do Rio foram entregues pelo prefeito Eduardo Paes (DEM) a duas profissionais de saúde. O Sambódromo também virou drive-thru da vacina. O presidente de honra da Portela, o compositor Monarco, de 87 anos, recebeu sua dose neste sábado (13) no templo do Carnaval. Pela cidade, foliões desafiam a proibição de blocos e fazem aglomerações, o que gerar multas. A prefeitura do Rio diz que blocos que desobedecerem as normas serão descredenciados do Carnaval de 2022.