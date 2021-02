Santa Cruz do Sul começa vacinação de idosos no modelo drive-thru

Começou nesta quinta-feira (11) a vacinação de idosos acima de 85 anos no modelo drive-thru, em Santa Cruz do Sul. A imunização ocorreu no Parque da Oktoberfest e teve movimentação tranquila. O acesso dos veículos foi feito pelo portão 7 do parque, na Avenida Independência, e tinha o fluxo controlado pela Guarda Municipal. Com uma vacinação sem grandes filas e agilidade, até o final da manhã, 116 idosos já haviam sido imunizados. A ação vai prosseguir nos próximos dias úteis, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Os idosos acamados que já se cadastraram serão vacinados em suas residências, assim como um cuidador por domicílio, conforme plano de vacinação do governo do Estado. O cadastro pode ser solicitado pelo telefone 3715 1546 da Vigilância Sanitária. No total, Santa Cruz do Sul aplicou a primeira dose de vacina contra a Covid-19 em 6.058 pessoas que se enquadram no grupo de risco.