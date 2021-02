Ponte na avenida Ipiranga ganha cores e recuperação em passeios

A ponte entre a avenida Ipiranga e a rua Frei Germano deu um pouco mais de cor à Porto Alegre. A revitalização da construção foi concluída na semana passada, recebendo uma pintura artística do grafiteiro SoulChamb. Adotada pelo Grupo Imobi, a ponte passou por reformas e recuperação das calçadas, meios-fios, corrimãos e bueiros. De acordo com a prefeitura, o investimento pelo adotante totalizou R$ 25 mil. Oentre o Grupo Imobi e a prefeitura inclui oito outras pontes de cruzamento da Ipiranga, além da passarela da avenida Goethe com o Parcão. Com os serviços concluídos, o adotante será responsável pela manutenção por quatro anos. A prefeitura afirma que a próxima estrutura a receber a revitalização será a do cruzamento entre a Ipiranga e a Cristiano Fisher.