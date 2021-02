Equatorianos protestam em frente a prédio de recontagem de votos da eleição

Apoiadores do candidato presidencial equatoriano Yaku Perez protestaram em frente ao prédio da Delegação Eleitoral em Guayaquil, no Equador, nesta quarta-feira (10). Avai definir o candidato queem um segundo turno na eleição presidencial no país. A apuração anterior precisou ser suspensa pois, de acordo com o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), as atas apresentaram "inconsistência numérica e de assinaturas" quando já haviam99,26% dos votos apurados. No quarto dia de contagem, o líder indígena Yaku, que afirma ser vítima de fraude eleitoral, esteve no prédio da Delegação Eleitoral para verificar o processo dos votos. Pérez tem 19,66% dos votos computados, enquanto Lasso soma 19,6%. A indefinição de quem irá ocupar a vaga no segundo turno das eleições, em 11 de abril, mantém os equatorianos aflitos.