4º Distrito de Porto Alegre ganha projeto de identidade visual

Região que engloba os bairros Floresta, São Geraldo, Navegantes, Farrapos e Humaitá, o 4° Distrito de Porto Alegre deverá ganhar uma nova identidade visual por meio de placas de rua - como parte do projeto de valorização da região. A proposta, feita pelo vereador Ramiro Rosário (PSDB) à empresa Imobi - concessionária responsável pelas mais de 82 mil placas de rua em Porto Alegre - foi debatida em reunião nesta semana (foto) com Rosário, associações, microcervejarias e o Instituto Caldeira. A ideia abrange inicialmente a instalação de 30 placas nos principais cruzamentos do 4º Distrito e tem como objetivo, conforme Rosário, situar as pessoas que visitam a região, além de fomentar o comércio local. Das 30 placas institucionais que serão colocadas a partir do mês de março, metade delas terá a mensagem “Você está no 4º Distrito” e a outra metade divulgará as atrações da região, com a frase “Aqui tem” (microcervejarias, inovação etc). A sinalização não terá custo aos cofres públicos, pois será produzida e instalada como doação da Imobi.