Atentados no Afeganistão deixam pelo menos dois mortos nesta quarta

Pelo menos duas pessoas morreram em Cabul, capital do Afeganistão, após duas explosões em uma estrada nesta quarta-feira (10). Segundo as autoridades, quatro pessoas ficaram feridas na primeira explosão, enquanto a segunda deixou um ferido e dois mortos. Uma terceira bomba direcionada a um carro de polícia explodiu no distrito de Paghman, nas proximidades de Cabul. Nenhum grupo ou organização assumiu a autoria dos ataques até a última atualização. As autoridades não afirmaram se as bombas estavam nos veículos ou se eram artefatos explosivos caseiros posicionados na estrada. Um fotógrafo da AFP afirmou que uma das bombas aravessou a dianteira do que parecia ser um carro blindado. O Afeganistão vem enfrentando ataques quase diários contra jornalistas, figuras políticas e religiosas, ativistas de direitos humanos e juízes. O Estado Islâmico já reivindicou alguns atentados, mas o governo afegão e os Estados Unidos atribuem muitos deles aos talibãs.