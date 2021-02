Rompimento de geleira no Himalaia deixa 34 pessoas presas em túnel

Mais de 48 horas após a ruptura de uma geleira no Himalaia, 34 pessoas seguem presas em um túnel bloqueado por toneladas de entulho. As autoridades da Índia prosseguem com os trabalhos de resgate nesta terça-feira (9), em uma corrida contra o tempo. Parte de uma geleira remota de rompeu na fronteira indo-tibetana no domingo (7), lançando uma torrente de água, pedras e entulho de construção pelo vale da montanha. Pelo menos 31 pessoas morreram e mais de 170 estão desaparecidas, diz a AFP. Pontes, rodovias e duas usinas hidrelétricas foram destruídas. Doze pessoas foram resgatadas no fim do túnel ainda no domingo. Entre as hipóteses sobre o que causou a catástrofe, está a mudança climática, que aumenta gradativamente as temperaturas da Terra e afeta diversos ecossistemas. Também são consideradas a construção de barragens e a dragagem do leito dos rios para extração de areia na região.