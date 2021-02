Primeira transplantada de coração do ano recebe alta na Santa Casa de Porto Alegre

Após 9 meses internada, Elaine Terezinha Costa Vaz (ao centro da foto), de 69 anos, ganhou alta para voltar para casa. A paciente recebeu o primeiro transplante de coração da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre em 2021. Ela sofria de miocardiopatia dilatada de causa valvular, condição que a fazia se sentir cansada e debilitada, sem forças para realizar as atividades mais comuns do cotidiano e precisando ficar internada por quase um ano até passar pelo procedimento cirúrgico. A paciente passou pelo transplante no dia 13 de dezembro, levando em torno de oito horas para ser concluído. Durante os nove meses de internação, Elaine passou cinco vezes por testes de PCR para Covid-19 e nunca se infectou pelo vírus, mesmo tendo tido contato próximo com pessoa infectada.