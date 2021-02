Mutirão vacina mais de 6 mil da área da saúde, mas não atinge meta em Porto Alegre

Um mutirão da prefeitura de Porto Alegre em parceria com conselhos de saúde, no sábado (6). Foram 6.218 imunizados ao todo, número abaixo das 12 mil doses disponibilizadas para a ação. A força-tarefa foi montada em cinco locais da cidade, que receberam filas de pessoas e de carros em fluxo ininterrupto durante todo o dia. Em alguns pontos, como no Conselho Regional de Odontologia, a fila tomou parte da calçada, mas mantendo o distanciamento físico entre as pessoas. Já na sede do Simers (foto), um drive-thru foi montado no estacionamento da entidade. Segundo o vacinômetro da prefeitura de Porto Alegre, 62.257 pessoas já haviam sido vacinas na Capital até o fim de domingo (7). Desses, 46.502 são profissionais de saúde.