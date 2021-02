Árabes israelenses protestam após morte de jovem pela polícia

Após a morte pela polícia de um estudante árabe israelense, centenas de pessoas foram às ruas nesta sexta-feira (5), em Umm al-Fahm, no norte de Israel. O jovem foi morto durante um tiroteio no início da semana, em Tamra. Com gritos de ordem, exigindo mais medidas políticas contra a criminalidade nos setores árabes, os manifestantes se reuniram em frente ao prédio da polícia de Umm al-Fahm. Milhares de pessoas compareceram ao funeral do jovem, Ahmad Hijazi, na terça-feira à noite. Ele tinha 20 anos e estudava enfermagem, segundo a imprensa israelense. Políticos do país também se manifestaram pedindo para que "a polícia e o governo parem de falar e comecem a agir".