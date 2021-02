Melo e direção do Grêmio tratam de obras no entorno da Arena

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e o vice Ricardo Gomes foram recebidos na tarde de quinta-feira (4) na Arena do Grêmio pelo presidente do clube, Romildo Bolzan Júnior. Entre diversos temas, os dirigentes abordaram obras de infraestrutura no entorno do estádio. Segundo acordo preliminar, firmado no fim de 2020, obras de contrapartida devem ser realizadas pelas empresas responsáveis pela construção da Arena. Um acordo definitivo deve ocorrer neste ano, segundo a prefeitura. Melo, Gomes e Bolzan ainda discutiram alternativas de acesso à Arena, através da Freeway e BR-448, e possíveis parcerias com o clube. A expansão das obras na Orla do Guaíba, segundo a reunião, leva em consideração os campos utilizados pelo Grêmio no bairro Cristal. O time também se colocou à disposição para ajudar na estratégia de vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre, disponibilizando a estrutura.