Pacientes vindos de Rondônia recebem alta no RS e retornam para casa

Desde o início da pandemia, acompanhar a recuperação dos que foram infectados pela Covid-19 é um momento de emoção. E não seria diferente para os pacientes vindos de Rondônia para tratamento no Rio Grande do Sul e agora já recuperados da doença. Seis homens e duas mulheres, com idades entre 47 e 76 anos, embarcaram em Porto Alegre na tarde desta quinta-feira (4) em uma aeronave do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, rumo às suas casas. Os pacientes estiveram internados nos hospitais de Clínicas, Vila Nova e Conceição, na Capital. O RS começou a receber em janeiro pacientes clínicos que precisavam de oxigênio e de outras demandas.também a falta de leitos de UTI e de médicos para atender ao agravamento da pandemia. Ao todo, já tiveram alta 14 pacientes vindos de Rondônia para receber assistência no Estado.