Mulheres fazem caminhada em shopping para alertar sobre câncer de mama

O Dia Mundial de Combate ao Câncer foi lembrado nesta quinta-feira (4) por uma caminhada silenciosa das voluntárias do Imama (Instituto da Mama do Rio Grande do Sul) dentro do shopping João Pessoa, em Porto Alegre. A ação, comandando por mulheres que venceram o câncer de mama, visa aumentar a conscientização sobre a doença e incentivar sua prevenção. Em 2020, o Rio Grande do Sul teve 10.475 diagnósticos da doença; desses, 1.327 foram de câncer de mama. A pandemia de Covid-19 foi o fator principal para a diminuição da procura por exames de prevenção, ainda que as unidades de saúde tenham mantido o atendimento e a oferta de tratamento às pacientes.