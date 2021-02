Queimadas destroem residências e evacuam centenas na Austrália

Queimadas na Austrália deixaram pelo menos 81 residências completamente destruídas. As chamas atingiram a região metropolitana da quarta maior cidade do país, Perth (foto), no sudoeste do país. O fogo de concentrou em Perth Hills desde segunda-feira (1º), e já se aproximava de áreas mais povoadas. Os bombeiros conseguiram conter o incêndio nesta quinta-feira (4), mas fortes ventos ainda preocupam as autoridades. Segundo a AFP, sete bombeiros ficaram feridos, mas não houve fatalidade. As chamas destruíram 10 mil hectare ao longo de dois dias e fizeram centenas de pessoas a evacuarem suas casas preventivamente. A expectativa é de que chuvas previstas para os próximos dias ajudem a combater os incêndios, que atingem o país a cada verão austral. Em 2020, adestruiu milhões de hectares e deixou 33 vítimas fatais. Quase 3 bilhões de animais foram afetados, sendo forçados ao deslocamento ou mortos.