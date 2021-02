Manifestantes protestam contra golpe militar em Mianmar

Manifestantes pró-democracia foram às ruas nesta segunda-feira (1°), após o exército de Mianmar derrubar o governo eleito do país. Diversos líderes políticos foram presos, como uma das principais figura de poder no país, Aung San Suu Kyi, e do presidente da República, Win Myint. O acesso à internet foi bloqueado e voos ao país foram suspensos. O exército declarou estado de emergência pelo prazo de um ano e assumiu o poder. O golpe foi anunciado em uma estação de TV que pertence aos militares. A última votação havia sido em novembro do ano passado, quando o principal partido civil, a Liga Nacional pela Democracia (NDL), venceu 83% dos cargos em disputa. Muitos países condenaram o golpe militar em Mianmar.