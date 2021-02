Hospital de Clínicas recebe novo tomógrafo para exames em pacientes com Covid

Com a principal estrutura de enfermarias e de UTIs para tratamento de casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) ganhou um reforço no apoio aos cuidados. Um novo tomógrafo já está instalado no bloco B, no novo anexo, informou a instituição nesta segunda-feira (1). O investimento foi de mais de R$ 2,2 milhões, com recursos do Ministério da Saúde. A expectativa é que a disponibilidade do aparelho reduza a espera para os exames como de tórax e o intervalo entre a demanda de pacientes com o novo coronavírus na emergência e no Centro de Terapia Intensiva (CTI) . “Essa redução tem impacto direto na decisão médica”, esclarece o chefe do Serviço de Emergência, José Pedro Kessner Prates Junior, em nota. O HCPA já tinha outros três equipamentos que davam conta de toda a operação de assistência.