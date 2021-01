Carreata pede vacina para todos e impeachment do presidente

Acompanhando movimentos nacionais, foi registrada, em Porto Alegre, uma carreata, neste domingo (31), pedindo vacina para todos e o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, além da defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) e do pagamento do auxílio emergencial em 2021. De acordo com organizadores das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, aproximadamente 60 cidades realizaram mobilizações em todo o País ao longo do dia, contabilizando 17 capitais. Teve gente que participou, ainda, de moto ou bicicleta. Novas ações estão previstas em fevereiro. Nas redes sociais da Central Única de Trabalhadores (CUT), é possível ver imagens do evento, como esta ao lado, registrada em frente ao Museu Iberê Camargo, na zona sul da Capital.