Jaguatirica bebê recebe cuidados maternos no Gramadozoo

Mamãe e filhote dão continuidade à espécie de extinção no Rio Grande do Sul. O Gramadozoo pode realizar mais um nascimento da reprodução de jaguatirica. O pequeno filhote que nasceu há duas semanas, em 15 de janeiro, não desgruda da mãe, que observa atenta cada movimento do pequeno. A jaguatirica 'bebê' está em um espaço reservado no recinto do zoológico. Para manter o bem-estar animal, a equipe técnica não retirou o filhote do contato da mãe e mantém o pai em área separada. Os visitantes ainda não podem ver o pequeno felino, que ainda não abriu os olhos. Já é o terceiro nascimento da espécie desde que o zoo abriu em 2008. Em outubro de 2019, o zoo mostrou pela primeira vez o filhote da espécie que nasceu no local ( assista ao vídeo ). Antes do aumento da prole, em 2017, dois machos haviam sido transferidos para o Gramadozoo.