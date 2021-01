Taça da Libertadores passa pelo Cristo Redendor antes de final entre Santos x Palmeiras

Antes de ser levada ao Maracanã, palco daa taça do maior torneio continental das Américas fez uma visita a outro ponto que dispensa palavras do Rio de Janeiro: Cristo Redentor. A final paulista entre Palmeiras x Santos ocorrerá na capital fluminense às 17h, e será a segunda vez que a decisão da competição acontecerá em jogo único e campo neutro, mas sem a presença de torcida. Por outro lado, um decreto do governador em exercício do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, liberou 10% da capacidade do estádio para convidados credenciados e estafes de Palmeiras e Santos, dos patrocinadores e da Conmebol, porcentagem que representa 7.800 pessoas. O "Clássico da Saudade", como é conhecida a rivalidade entre as equipes, marcará a terceira vez em que a final foi totalmente brasileira.