Vítimas do Holocausto da Segunda Guerra são lembradas na Polônia

Lembrar para nunca esquecer. No Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, homenagens foram prestadas no mundo todo nessa quarta-feira (27). Em Varsóvia, capital da Polônia, pessoas se reuniram em frente ao Monumento aos Heróis do Gueto (foto), dedicado às vítimas da Revolta do Gueto de Varsóvia. Um ano depois que os nazistas ocuparam a Polônia em 1939, a Alemanha criou o gueto, um distrito especial para judeus. Cerca de 480 mil pessoas foram amontoadas na área e muitas morreram de fome e doenças antes que 300 mil fossem enviadas para as câmaras de gás. O dia 27 de janeiro também foi marcado pela inclusão de mais de 400 sobreviventes do Holocausto, a maioria com mais de 80 anos, em reconhecimento do seu passado de sofrimento quando se celebram os 76 anos da libertação do campo de extermínio de Auschwitz, o maior campo de extermínio nazista localizado no sul da Polônia.