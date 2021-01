MP apreende 3,8 toneladas de mercadorias vencidas em Capão da Canoa

A Força-Tarefa Segurança Alimentar do Ministério Público do Rio Grande do Sul apreendeu 3,8 toneladas de mercadorias em Capão da Canoa, no litoral gaúcho, em operação nessa quarta-feira (27). Os agentes fiscalizaram cinco estabelecimentos comerciais: um supermercado, dois açougues e duas peixarias. Segundo o MP, um açougue foi interditado devido às péssimas condições sanitárias. Foram encontrados diversos produtos fora do prazo de validade - alguns vencidos em 2018. O MP relata que havia, ainda, carne sem procedência, estragada e abaixo da temperatura adequada. Os produtos confiscados foram destinados à fabricação de ração animal, doados ao Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar) ou descartados em aterro sanitário.