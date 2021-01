Vulcão Merapi entra em erupção na Indonésia

O vulcão mais ativo da Indonésia, Merapi, entrou em erupção nesta quarta-feira (27). Rios de lava foram expelidos e nuvens de cinzas foram lançadas no ar pelo menos 30 vezes a até 3 quilômetros de altura. O The Guardian reporta que os sons da erupção foram ouvidos a 30 quilômetros de distância. Nenhuma casualidade foi registrada. As autoridades locais pediram que os residentes respeitem uma área de segurança de 5 quilômetros ao redor do vulcão, sob risco de lava. Merapi é localizado na cidade de Yogyakarta, capital cultural da Indonésia, na ilha de Java. A mais recente erupção letal do vulcão ocorreu em 2010, deixando 347 mortos. A Indonésia é um arquipélago com uma população de 270 milhões de pessoas. A região é propensa a terremotos e atividade vulcânica, contando com 130 vulcões ativos.