Mais 30 leitos de UTI são inaugurados em hospital de campanha de Manaus

Com intuito de desafogar o sistema público de saúde do Amazonas , mais 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) foram inaugurados no hospital de campanha Nilton Lins, em Manaus, capital do Estado. Após o colapso causado pela alta demanda de pacientes com o novo coronavírus, o Amazonas precisou contar com a ajuda de outras unidades federativas para conseguir transportar infectados com a doença, devido à sobrecarga nos hospitais. A ideia, segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, é realizar a transferência de 1,5 mil pacientes. Na terça-feira (26), dia da abertura desses 30 leitos, o Amazonas se tornou o estado com maior número de contaminados pela Covid-19 a cada 100 mil habitantes, ultrapassando o Rio de Janeiro.