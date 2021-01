Clientes da Caixa reclamam de espera em fila fora de agência em Porto Alegre

A espera em uma longa fila do lado de fora de uma agência da Caixa em Porto Alegre, em dia com temperatura acima de 30ºC, revoltou clientes no fim da manhã desta terça-feira (26). Pessoas relataram que pediram para acessar a sala de autoatendimento que estava vazia e poderiam aproveitar o ar condicionado. "Parece que estamos pedindo um favor. O banco não tem aglomeração", reage a técnica de enfermagem Sirlei Pont da Rosa, citando que havia idosos na fila. "Liguei para o gerente da agência e ele disse que não tem decreto para priorizar idosos", diz a técnica de enfermagem. A agência fica na avenida Assis Brasil, 1.643. Depois dos apelos, o banco começou a liberar o acesso após o meio-dia, seguindo os cuidados da pandemia. A prefeitura esclarece que o decreto 20.891, de 9 de janeiro, prevê regras especiais para idosos e ainda que não há restrição de lotação das agências. Na fila, todos estavam de máscara.