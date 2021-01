Ciclone tropical deixa mortos e milhares de desabrigados em Moçambique

A passagem de um ciclone tropical deixou mortos e milhares de pessoas desabrigadas no centro de Moçambique. De acordo com as autoridades locais, o ciclone Eloise matou seis pessoas, entre elas uma criança com menos de dois anos. De acordo com o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), aproximadamente 7 mil pessoas foram deslocadas e mais de 5 mil casas foram destruídas, danificadas ou inundadas, números que podem aumentar nos próximos dias. O ciclone atingiu na ultima sexta-feira (22) a zona costeira do país, a cerca de 60 km da cidade de Beira, onde foi sentido maior impacto. O fenômeno climático trouxe rajadas de ventos de até 150 km/h e chuvas torrenciais. Inundações atingiram a área portuária de Beira. De acordo com o relato da Unicef Moçambique à AFP, Eloise afetou "seriamente" cerca de 176 mil pessoas, metade delas crianças. Equipes de resgate foram à região nesta segunda-feira (25) para ajudar a população.