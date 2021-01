Idosos e pessoas com deficiência recebem 1ª dose da Coronavac em Porto Alegre

O primeiro final de semana de imunização contra a Covid-19 em Porto Alegre foi movimentado para idosos e pessoas com deficiência que residem em instituições de longa permanência. Na zona sul da Capital, em frente ao Jockey Club, na avenida Diário de Notícias, cerca de mil foram vacinados com a primeira dose da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. O ato aconteceu durante a manhã de sábado (23), e contou com o trabalho de diferentes profissionais a fim de que os protocolos e a saúde fossem preservados, como médicos, enfermeiros e estagiários da saúde dae da UniRitter. A segunda dose deverá ser aplicada em 28 dias.e pela distribuição pelo Rio Grande do Sul.