Metalúrgicos e centrais promovem novo contra fechamento de fábricas da Ford

Depois de quase duas semanas, um novo protesto foi realizado. Metalúrgicos do ABC, maior polo automotivo do País, e centrais sindicais prooveram nessa quinta-feira (21) um ato em frente a uma concessionária da Ford, em São Paulo, no bairro do Ipiranga, na zona sul da capital paulista. O protesto faz parte da mobilização organizada pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) e demais centrais, em apoio aos trabalhadores da montadora que serão demitidos e contra o fechamento das três fábricas. Este é a segunda mobilização após a decisão da montadora norte-americana. O primeiro foi no dia 12, dia seguinte ao comunicada da Ford global, Trabalhadores se reuniram na unidade da marca em Camaçari, na Bahia para protestar.