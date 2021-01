Navio encalha nas águas do Guaíba em Porto Alegre

Um navio de grande porte encalhou no lago Guaíba, em Porto Alegre, na manhã desta sexta-feira (22). Vinda de Rio Grande, a embarcação carregava 10,35 mil toneladas do fertilizante MAP. O navio - batizado de Arietta Bandeira Malta - estava abrindo passagem para outras embarcações transitarem quando saiu do canal e encalhou, em torno das 10h30 da manhã. Segundo informações fornecidas pela Superintendência do Porto do Rio Grande (Suprg), nenhum tripulante precisou de resgate. Até o início da tarde, o navio ainda estava sendo retirado pela praticagem e por rebocadores. A Suprg informou ainda que o fluxo das embarcações não foi afetado.