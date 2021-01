Após o presidente venezuelano

os carregamentos que irão ajudar na crise sanitária que a capital do Amazonas vem enfrentando chegaram na terça-feira (19). Foram 107 mil metros cúbicos enviados pelo governo de Maduro. Com a demanda crescente no atendimentos a pacientes com Covid-19, o consumo diário de O2 chegou a 76 mil metros cúbicos, sendo que a White Martins, principal fornecedora do Estado, tinha capacidade de produzir 28 mil metros cúbicos diários. Recentemente,para contribuírem na doação de oxigênio. Conforme relatos,